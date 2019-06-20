Trafik kazası: 4 yaralı
15 dakika önce
Erzincan'da kamyonetle otomobille çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:45 Kaynak: AA
'da kamyonetle otomobille çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Nevin Koruç (58) idaresindeki 24 BA 718 plakalı özel bir sürücü kursuna ait otomobil Akyazı
Beldesi kavşağında Burhan Oktay'ın kullandığı 24 EP 782 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Burcu Ağdaş (34) ve oğlu Miraç Ağdaş (8) sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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