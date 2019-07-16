Trafik kazası: 4 yaralı
36 dakika önce
Elazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:41 Kaynak: AA
'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Canbay idaresindeki 23 BJ 432 plakalı otomobil, Çarşı Mahallesi Aksaray
Caddesi'nde Emral Yılmaz iradesindeki 34 ZR 0101 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Yılmaz'ın kullandığı araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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