Trafik kazası: 4 yaralı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:02 Kaynak: AA
'ta meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
Yunus Güzel idaresindeki 46 U 1338 plakalı otomobil, Elbistan- Göksun
kara yolunun 14. kilometresinde önünde seyreden Mehmet Kurşun yönetimindeki 46 PN 690 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, sürücü Güzel ve çarptığı otomobilde bulunan Y.K. (30) ile Ö.K. (12) ve E.K. (8) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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