Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Trafik kazası: 4 yaralı

48 dakika önce

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
Yunus Güzel idaresindeki 46 U 1338 plakalı otomobil, Elbistan- Göksun kara yolunun 14. kilometresinde önünde seyreden Mehmet Kurşun yönetimindeki 46 PN 690 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, sürücü Güzel ve çarptığı otomobilde bulunan Y.K. (30) ile Ö.K. (12) ve E.K. (8) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Trafik kazası: 4 yaralı
Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tutuklanan katil zanlısı "Zavallı çocuk, üzüldüm ona pişmanım" diyerek kendini savundu Salatalığın kilosu tarlada 50 kuruş 4 bilezikle girdiği hayvancılık işinde servetine servet kattı Asker uğurlaması yemeğinde 20 kişi zehirlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 19:51:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]