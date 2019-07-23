Trafik kazası: 4 yaralı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde minibüsün otomobile çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:15 Kaynak: AA
'ın Göksun
ilçesinde minibüsün otomobile çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Bolat
(44) idaresindeki oyuncak yüklü 38 AAN 011 plakalı minibüs, Kayseri-Göksun kara yolu Tahir Bey mevkisinde önünde seyreden Yahya Kemal
Çiy'in (29) kullandığı 58 ABH 305 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücü ile Sevilay İşgör Çiy (30), Zeynep Süreyya Çiy (3) ve 6 aylık Emine Hümeyra
Çiy yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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