Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 4 yaralı
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Trafik kazası: 4 yaralı

32 dakika önce

Adıyaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Serkan Bal idaresindeki 27 BM 015 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Petrol Caddesi'nde, Aziz Döndaş'ın kullandığı 58 SC 866 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Döndaş ile aynı otomobildeki Gizem, Yaren ve Güllü Döndaş yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Serkan Bal, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:31 Kaynak: AA
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