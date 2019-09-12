Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 4 yaralı
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Trafik kazası: 4 yaralı

28 dakika önce

Siirt'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Siirt'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Ali Sağlam yönetimindeki 34 AFD 18 plakalı hafif ticari araç, Şirvan ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile araçtaki Kadriye, Mehmet Salih ve Abdulkadir Bozan, yoldan geçen diğer araçlardaki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Salih Bozan ve Kadriye Bozan'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Trafik kazası: 4 yaralı

Ali Sağlam, Şirvan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:21 Kaynak: AA
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