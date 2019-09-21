Trafik kazası: 4 yaralı

Kazada sürücüler ile Ömer Arı'nın eşi Ayşe Arı (45) ve kızları Sıla Arı (11) yaralandı.

Karaman 'da meydana gelen trafik kazasında, biri ağır 4 kişi yaralandı.

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