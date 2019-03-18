Son Dakika Haberleri: Trafik Kazası: 4 Yaralı - Balıkesir

Trafik Kazası: 4 Yaralı - Balıkesir

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Trafik Kazası: 4 Yaralı - Balıkesir, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'den Ayvalık istikametine giden Kamil Ebecek yönetimindeki 10 BFL 64 plakalı otomobil, Ayvalık kavşağında Yaşar Şahin yönetimindeki 10 ST 198 plakalı panelvan araca çarptı.

Kazada, Ebecek ile Şahin hafif yaralanırken otomobilde bulunan Nebahat Kandiş (29) ile Emir Ebecek (57) araç içinde sıkıştıkları yerden, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Çanakkale, Ayvalık, Balıkesir, Güncel
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