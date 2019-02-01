Trafik Kazası
8 dakika önce
TEM İkitelli mevkiinde tır ve tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından yanmaya başlayan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
TEM İkitelli mevkiinde tır ve tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından yanmaya başlayan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:38 Kaynak: AA
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