Son Dakika Haberleri: Trafik kazası
Son Dakika Güncel Haber

Trafik kazası

49 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Muharrem K. (61) idaresindeki 34 KV 3101 plakalı otomobil, Orhangazi- İznik kara yolunda karşı yönden gelen Eren Dinkçi'nin (23) kullandığı 16 FDK 82 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, savrulan motosiklette bulunan sürücü Eren Dinkçi ile Erkan Yoldoruk (48) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan ve bacağı koptuğu öğrenilen Yoldoruk, ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Sürücü Dinkçi'nin tedavisi ise Orhangazi'de sürüyor.

Orhangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uber'e erişimin engellemesi davasında bilirkişi raporu:   haksız rekabet koşulları oluştu
Parkta 'yüksek sesli müzik' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Eymen'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne ve sevgilisi, birbirini suçladı Çorlu'daki cinayet - Zanlı ifadesi: Birlikte yaşıyorlarmış, kafama taktım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 15:43:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]