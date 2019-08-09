Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 5 yaralı
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Trafik kazası: 5 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Aşkın Yalçın'ın kullandığı 02 BC 128 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Camisi kavşağında Mehmet Tepe idaresindeki 02 SA 619 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Mehmet Tepe ile araçlarda bulunan Halime Tepe, Halil İbrahim Tepe, Fatma Yalçın ve Melek Kıran yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:59 Kaynak: AA
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