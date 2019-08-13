Trafik kazası: 5 yaralı
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 05:17 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, çevre yolunda Bilal Demir'in kullandığı 34 FJ 3160 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 EU 928 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan 23 EU 928 plakalı otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, Elazığ'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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