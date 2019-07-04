Trafik kazası: 5 yaralı - Kaza anı

Kocaeli
'nin Başiskele
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Ovacık Mahallesi
Alsancak Caddesi'nde yeni hal binası mevkisinde Zeki Şahin
idaresindeki 41 HZ 353 plakalı otomobil Kullar
istikametine seyir halindeyken, yola çıkan U.Ö. yönetimindeki 16 ZY 265 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak yolun karşısına geçen otomobil, A.B'nin kullandığı 63 HE 270 tıra çarparak durabildi.
Otomobilde sıkışan 2 kişi, çevredeki vatandaşlarca bulundukları yerden kurtarıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince ilk müdahalenin ardından otomobildeki 2'si çocuk 5 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan caddedeki trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.