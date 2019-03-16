Trafik Kazası: 6 Yaralı (2)

Gaziantep'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.



Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 C 6535 plakalı otomobil, Gaziantep-Kilis kara yolunun 20. kilometresinde karşı şeride geçti.



Bu sırada karşı yönden gelen 27 AIL 30 plakalı kamyonetle çarpışan otomobil, daha sonra 27 DY 434 plakalı otomobile vurdu.



Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan, 27 C 6535 plakalı otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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