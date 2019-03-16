Trafik Kazası: 6 Yaralı (2)
33 dakika önce
Gaziantep'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.
Gaziantep'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 C 6535 plakalı otomobil, Gaziantep-Kilis kara yolunun 20. kilometresinde karşı şeride geçti.
Bu sırada karşı yönden gelen 27 AIL 30 plakalı kamyonetle çarpışan otomobil, daha sonra 27 DY 434 plakalı otomobile vurdu.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, 27 C 6535 plakalı otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:40 Kaynak: AA
Üç İlde Girmedik Ev Bırakmamışlar! Maskeli Beşler Çetesine Polis Operasyonu
Dolu Sebebiyle Kayganlaşan Yolda Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı
Erdoğan'dan Mansur Yavaş Açıklaması: Her Türlü Yolsuzluk Var
Rus Yolcu Uçağı Test Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi