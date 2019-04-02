Trafik Kazası: 6 Yaralı
3 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şükrü Alpaydın idaresindeki 02 KT 976 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolu Sincik ilçesi yol ayırımında Hacı Türk'ün kullandığı 44 AP 153 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ayten Günaydın (53), Ahmet Günaydın (56), Ayşe Alpaydın (73), Özlem Alpaydın (21) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:35 Kaynak: AA
Antalya'da, Seçimi Kaybeden AK Partili Belediye Ücretsiz Otobüs Uygulamasını Sonlandırdı
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar
Başkanlığı Kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, Arkadaşlarına Yemek Servisi Yaptı