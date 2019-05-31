Trafik kazası: 6 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ömür Yücel idaresindeki 38 FY 271 plakalı hafif ticari araç ile Harun Çakır kontrolündeki 34 GU 8708 plakalı otomobil Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 21. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler Çakır ve Yücel'in yanı sıra İnci Selina, Ece Beray, Elif Elara ve Gülizar Çakır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Gülizar Çakır'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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