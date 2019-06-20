Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Trafik kazası: 6 yaralı

1 saat önce

Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İlhan Yılmaz (30) yönetimindeki 70 BF 952 plakalı hafif ticari araç ile Yaşar Culdur (36) idaresindeki 70 FP 645 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesinde çarpıştı.
Kazada sürücüler Yılmaz ve Culdur ile araçlarda bulunan Şerife (13), Tuba(30) ve Şerife Culdur (55) ile Merve Eğilmez (28) yaralandı.
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Trafik kazası: 6 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:16 Kaynak: AA
Yenişehir, Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vicdansız sürücü komşusunun beslediği yavru kuşları aracıyla ezdiği anlar kameraya yansıdı Son Dakika! Yoklama kaçaklarına bedelli müjdesi: 1 Kasım'a kadar başvuranlar faydalanabilecek Son Dakika! ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek Son Dakika! ABD Başkanı Trump, "İran'a saldıracak mısınız?" sorusuna yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 19:46:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]