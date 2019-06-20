Trafik kazası: 6 yaralı
1 saat önce
Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Karaman
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:16 Kaynak: AA
'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İlhan Yılmaz (30) yönetimindeki 70 BF 952 plakalı hafif ticari araç ile Yaşar Culdur (36) idaresindeki 70 FP 645 plakalı otomobil, Yenişehir
Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen
Caddesinde çarpıştı.
Kazada sürücüler Yılmaz ve Culdur ile araçlarda bulunan Şerife (13), Tuba(30) ve Şerife Culdur (55) ile Merve Eğilmez (28) yaralandı.
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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