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Trafik kazası: 6 yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Şarköy'e gitmekte olan Sabri Çapar (60) idaresindeki 17 ER 745 plakalı hafif ticari araç, Şarköy-Malkara sapağında, Satıh Cimitoğlu'nun (37) kullandığı 34 KH 1572 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçtaki Cavidan Çapar (57), Teona Jarıashvil (39), Phatıma Bukıa (30) ve Ahmet Küçükdilek ile otomobilde bulunan Firdevs Cimitoğlu (62) ve Ümit Cimitoğlu (34) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trafik kazası: 6 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:46 Kaynak: AA
Şarköy, Tekirdağ, Malkara, Güncel
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