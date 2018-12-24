Son Dakika Haberleri: Trafik Kazası: 6 Yaralı - Edirne

Trafik Kazası: 6 Yaralı - Edirne

45 dakika önce

Keşan'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Keşan'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan'dan Gelibolu'ya giden Erkin S. İdaresindeki 22 UL 970 plakalı tır, dorsesinin havaya kalkması nedeniyle Enez yolu kavşağında yön tabelasına çarptı, daha sonra yanından geçen Şerafettin Ş idaresindeki 22 PB 133 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Şerafettin Ş ile otomobilde bulunan Ege Y, Alihan Ş, Denizhan Ü, Emre K, ve Sebahattin A. sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılması sonrası ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:16 Kaynak: AA

Gelibolu, Keşan, Güncel
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