Trafik kazası: 8 yaralı
30 dakika önce
Hasar gören aracın çekiciye yüklenmesi Ekiplerin kaza yeri incelemesi Devrilen trafik levhaları ARDAHAN - Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:41 Kaynak: AA
Hasar gören aracın çekiciye yüklenmesi
Ekiplerin kaza yeri incelemesi
Devrilen trafik levhaları ARDAHAN - Ardahan
'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
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