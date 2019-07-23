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Trafik kazası: 8 yaralı

30 dakika önce

Hasar gören aracın çekiciye yüklenmesi Ekiplerin kaza yeri incelemesi Devrilen trafik levhaları ARDAHAN - Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Hasar gören aracın çekiciye yüklenmesi
Ekiplerin kaza yeri incelemesi
Devrilen trafik levhaları ARDAHAN - Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Trafik kazası: 8 yaralı
Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:41 Kaynak: AA
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