Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 8 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Trafik kazası: 8 yaralı

1 saat önce

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Turan Demir idaresindeki 58 DZ 519 plakalı traktör, Sivas- Erzincan kara yolunun Tödürge Gölü mevkisinde Sefa Alp Kırca yönetimindeki 34 DH 0076 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi. Yolun karşı şeridine geçen kamyonet ise Burhan Boztaş yönetimindeki 16 Z 7043 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Muharrem, Sezer, Zübeyde Boztaş, Yasin Kaya ile Mümtaz Özyavaş yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Zara ve Hafik Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Erzincan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Mr Jade, ormanda yaptığı sporla Rocky'e benzetildi
Sivas Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan genç, İtalya'da devlet sanatçısı oldu Beşiktaşlı taraftarlardan Orhan Ak'a tepki: İstemiyoruz Mansur Yavaş'tan Anıtkabir'e yol ve çevre düzenlemesi talimatı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 02:18:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 8 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]