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Trafik kazası: 8 yaralı

55 dakika önce

Diyarbakır'da yolcu minibüsünün saman yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da yolcu minibüsünün saman yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır- Silvan kara yolunun 20. kilometresinde Aydın Gelmez yönetiminde ki 21 KE 375 yönetiminde ki minibüs, plakası öğrenilemeyen saman yolu kamyonu arkadan çarptı. Kamyon sürücüsü durmayarak yoluna devam ederken çarpmanın etkisiyle takla atan minibüsteki bazı yolcular araçta sıkıştı.

Kazada, Diyarbakır'dan Hani ilçesine geldikleri düğünden dönen Esma, Şevin Erdem, Nurşin, Songül Gelmez, minibüs şoförü Aydın Gelmez ve isimleri öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı.

Kazadan, sonra mi minibüste sıkışan iki kadın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar, Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan dolayı tek şerite düşen yolda, jandarma kontrolünde trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Araç çekici ile otoparka kaldırılırken, jandarma ekipleri kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:02 Kaynak: AA
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