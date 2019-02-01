Trafik Kazası: 9 Yaralı

D-100 kara yolu - Anadolu Otoyolu
Yeniçağa Bağlantı yolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara
istikametine seyreden Halil Kayalı
idaresindeki 34 DV 7814 kamyonet ile D-100 kara yolundan Anadolu Otoyolu'na girmek isteyen Nihat Karakoç yönetimindeki 37 LB 452 plakalı otomobil bağlantı yolunda çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Serpil, Mehmet Yusuf
, Eslem Karakoç ile Erdoğan, Emine Kızılırmak
ile kamyonette yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yolda seyreden diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile kaza kırım ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Yeniçağa, Gerede
ve Bolu
'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yapan otomobil içinde sıkışan Emine ve Erdoğan Kızılırmak ise olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiyesi Kaza Kırım
Ekipleri tarafından yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından sıkıştıkları yerden çıkartıldı.
Otomobilde sıkışan 2 kişi de olay yerine gelen ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu
Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikameti ile Anadolu Otoyolu'na girişlerde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Ulaşım, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.