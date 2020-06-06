"Trafik kazası" diye gitti evlilik teklifi aldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde trafik kazası olduğunu öğrenerek olay yerine giden genç kız, yaralı olduğunu sandığı erkek arkadaşından evlilik teklifi aldı.

Kız arkadaşı Gizem Cengiz'e (26) yapacağı evlilik teklifinin unutulmayacak bir anı olmasını amaçlayan Samet Tetik (29), arkadaşlarının da yardımıyla hazırlık yaptı.

Tetik, hazırladığı senaryoya göre babasına yardım etmek amacıyla işçi servisini kullanırken kaza yaptığı haberini "sahte" bir haber sitesinden yayınladı.

Haberi okur okumaz olay yerine giden Cengiz, aracın yanına vardığında elinde yüzükle erkek arkadaşı Tetik'in çıktığını gördü.

Şaşıran, heyecanlanan ve çok sevinen Cengiz, arkadaşının evlilik teklifine "Evet" dedi.

Meşale ve konfeti gösterilerinin ardından arkadaşları çifti tebrik etti.

Gizem Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilginç evlilik teklifi aldığını ancak bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Çok heyecanlandığını belirten Cengiz, "Beni telefonla kardeşim aradı. Sakin olmamı isteyerek kaza haberini verdi. Telefonu kapatıp kaza yerine gittim. Buraya geldiğim zaman ilk başta etrafta polis, ambulans göremedim. Çok heyecanlandım, korktum. Daha sonra evlilik teklifi sürpriziyle karşılaştım." diye konuştu.

Önce telaşlandırıp daha sonra mutlu haberi vermeyi planladığını aktaran Tetik de "Organizasyon için benim ve kız arkadaşımın arkadaşlarından yardım istedim. Kaza haberiyle telaşlandırıp daha sonra mutlu haberi vermek istedim." ifadelerini kullandı.