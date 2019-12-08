Son Dakika Haberleri: Trafik kazası geçirdi, takımını yalnız bırakmadı
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Trafik kazası geçirdi, takımını yalnız bırakmadı

6 saat önce

Trafik kazası geçirerek kürek kemiği kırılan Alaplı Belediyespor'un tecrübeli teknik direktörü Gökmen Başoğlu, ağrılarına rağmen takımının başında yer aldı.

Trafik kazası geçirdi, takımını yalnız bırakmadı, System.String[]

Trafik kazası geçirerek kürek kemiği kırılan Alaplı Belediyespor'un tecrübeli teknik direktörü Gökmen Başoğlu, ağrılarına rağmen takımının başında yer aldı.


Süper Amatör Ligin iddialı takımlarından Alaplı Belediyespor'un tecrübeli teknik adamı Gökmen Başoğlu, Alaplı'da trafik kazası geçirdi. Vücudunda kürek kemiği kırılan Başoğlu buna aldırış etmeden takımını yalnız bırakmadı. Deneyimli antrenör Gökmen Başoğlu, takımının ilk yarının son maçında deplasmanda oynanan Akınspor maçına giderek ağrılarına rağmen takımının başında yer aldı. Alaplı Belediyespor, Akınspor'u 3-0 mağlup etti. Alaplı Belediyespor puanını 25'e yükselterek maç fazlasıyla lider oldu. Maç sonrasında taraftarlar vefakar antrenör Başoğlu'nu tribünlere çağırarak alkışladı. - ZONGULDAK

Alaplı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:00 Kaynak: İHA
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