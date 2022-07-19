Trafik kazası geçiren DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, yaşamını yitirdi

Dün gece saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 70 yaşındaki Hüseyin Kul idaresindeki 16 HK 834 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak metro hattının duvarına, ardından bariyerlere çarptı.

EKİPLER ÇIKARMAK İÇİN YARIM SAAT UĞRAŞTI

Sürücü Kul, araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı otomobilden kurtardı. Ayrıca, kazanın etkisiyle otomobilin tekerlekleri ve parçalarının etrafa saçılmasıyla kısmen kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

ÖNDER AKSAKAL'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ağır yaralanan DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da sosyal medya hesabından Kul için başsağlığı mesajı paylaştı. Hüseyin Kul'un cenazesi yarın öğle namazını müteakip Dosab Ali Osman Sönmez Caddesi üzerinde bulunan Dosab Camii'nde kılınacak. Ayrıca cenaze törenine DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılacağı öğrenildi.

Kaza yerinden gelen ilk kareler;