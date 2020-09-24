Trafik kazası geçiren hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen otomobildeki bir hemşire hayatını kaybederken, bir başka hemşire ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun 35'inci kilometresinde yaşandı. Kemal D.'nin kullandığı 63 BM 347 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan hemşire Sultan Akay (22) ile meslektaşı Kemal D. yaralandı. Ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan Sultan Akay hayatını kaybederken, Kemal D.'nin sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA