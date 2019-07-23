Trafik kazası geçiren kişilere psikoterapi yöntemi ile tedavi

Ünlü Psikoterapist Lütfü Kaan Özdemir, trafik kazaları sonucu oluşan akut stres bozukluğunun ve travma sonrası stres bozukluğunun psikoterapi yöntemi ile tedavi edilebileceğini söyledi.

Ünlü Psikoterapist Lütfü Kaan Özdemir, trafik kazaları sonucu oluşan akut stres bozukluğunun ve travma sonrası stres bozukluğunun psikoterapi yöntemi ile tedavi edilebileceğini söyledi. Travmatik trafik kazalarının ardından sıklıkla meydana gelen akut stres bozukluğu ile ilgili olarak Uzman Psikoterapist Lütfü Kaan Özdemir "Travmatik bir olayın ardından kişilerde akut stres bozukluğu ya da travma sonrası stres bozukluğu meydana gelebilir. Bu gibi durumlar genelde kişilerde tedavi edilemeyeceği konusunda korku, endişe ya da kaybetme korkusunu meydana getiriyor. Psikoterapi yöntemi sayesinde stres bozukluğu problemleri uzmanlar eşliğinde yapılan seanslarla ortadan kaldırılabilir" şeklinde konuştu.

PSİKOTERAPİ YÖNTEMİ HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR? Psikoterapist Lütfü Kaan Özdemir trafik kazaları sonucunda görülen Akut stres bozukluğunu tedavi amacıyla kullanılan ve ülkemizde önemi yeni fark edilen bir yöntem olan psikoterapi yönteminin tüm travma çeşitlerinde başarılı sonuç verdiğini vurguladı. Lütfü Kaan Özdemir'e göre psikoterapi yöntemi, hem doğal afet, savaş veya trafik kazası gibi nedenlere dayanan, beklenilmeyen, şiddetli ve sürekli travmalarda hem de şiddet, istismar ya da işkence gibi nedenlere dayanan beklenen, tekrarlayan ve uzun süreli travmalarda uygulanabiliyor.

"TRAVMATİK OLAYLARA NORMAL TEPKİLER VERİLEBİLİYOR" Psikoterapist Lütfü Kaan Özdemir insanların bazı durumlarda travmatik olaylara normal tepkiler vererek bu durumu normalleştirebildiklerini altını çizdi. Lütfü Kaan Özdemir'e göre travmatik olaylara verilen normal tepkiler; duygusal belirtiler, fiziksel belirtiler, bilişsel belirtiler, davranışsal belirtiler, kişilerarası belirtiler olarak kendilerini gösteriler. Lütfü Kaan Özdemir travma sonrası stres bozuklukları ile ilgili olarak "Bireylerin travma yaşantılarının arkasından bu tepkileri vermesi normaldir. Bu tepkilerle birlikte zamanla kişinin uyum sağlaması beklenir. Kişi olaya rağmen hayata devam edebildiği bu durum ile basaçıkabildigini ve etrafındakilerinin sosyal desteğini gördükçe umudu artar. Bazı bireylerin bu süreçle kendine güvenleri artar; bu durumu fırsat olarak değerlendirirler, yeni sorun çözme becerileri öğrenebilirler" İfadelerini kullandı.

TEPKİLER NE ZAMAN SORUN TEŞKİL EDER? Lütfü Kaan Özdemir'e göre eğer travmatik yaşantının üzerinden 3 ay gibi bir süre geçtiyse ve stres tepkileri bir ay boyunca sürekli olarak yaşanıyorsa bu durumda dikkat edilmeli. Bireyin is, okul, arkadaşlık, evlilik ve özel ilişkilerinizde bozulmalara yol açıyorsa yardım alması gerekmekte. Bu şekilde uzamış stres tepkilerinde Akut Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu olarak iki farklı görünüm söz konusu.

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR ' Özdemir travma sonrası stres bozukluğu belirtilerini şu şekilde sıraladı:

"Travmatik bir olaya karsı aşırı korku, çaresizlik, dehşet duyguları, olay hakkında yineleyen rüyalar,olay tekrardan yaşanıyormuş gibi davranma ya da hissetme, elinde olmadan olaya ilişkin anıları hatırlama veya travmatik olayı hatırlayamama, olayı hatırlatan olaylarla karşılaşma üzerine fizyolojik tepki gösterme ve yoğun bir sıkıntı hissetme, olayı hatırlatan eylem, kişi ya da yerlerden kaçınma, tramvaya eşlik eden düşünce, duygu ya da konuşmalardan kaçınma, insanlardan ve önemli etkinliklerden uzaklaşma uykuya dalamama, öfke patlamaları, odaklanma problemleri, dikkatsizlik, unutkanlık"

Trafik kazaları sonucunda görülen akut stres bozukluğu belirtileri özetle üç grupta incelenebilir: travmatik yaşantı ile ilgili anıların rahatsız edici bir şekilde akla gelmesi ve travmayı hatırlatan durumlardan kaçınmak. Travma sonrası stres bozukluğu akut stres bozukluğundan farklı olarak 1 aydan daha uzun sürmektedir."

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNUN TEDAVİSİ NASILDIR ' Psikoterapi tedavisinin uygulanışı hakkında açıklamalarda bulunan Uzman Psikoterapist Lütfü Kaan Özdemir, travma sonrası stres bozukluğunun tedavisi ilaç ve psikoterapi olarak iki grupta incelenebileceğini vurgularken ilaç tedavisinin bazı hastalarda başarılı olabilecekken psikoterapi yönteminin daha fazla kişide başarılı sonuç verdiğinin altını çizdi. Psikoterapist Lütfü Kaan Özdemir Psikoterapi hakkında şunları söyledi;

"Travma sonrası stres bozukluğu ile ilgili olarak çeşitli psikoterapi yaklaşımları bulunmaktadır. Terapiler bireysel yürütülebileceği gibi grup seklinde de gerçekleştirilebilmektedir. Bilissel davranışçı terapi TSSB 'de en etkili olan terapidir. Ortalama seans süresi 10-15 seanstır. Bu seanslar tamamlanınca kişilerde travmanın etkileri ilk duruma göre çok azalır. Dünyanın en etkili terapi yöntemi Bilişsel Davranışçı Terapidir. Bu konuda önemli olan iyi bir bilişsel terapist bulup ditmektir. Travmanın etkilerinin hayat boyu sürmemesi ve hayat kalitemizin artması için bilişsel davranışçı terapi çok önemlidir. Biz ya da bir başkası trafik kazası geçirmiş olabiliriz. Psikoterapi desteği almaktan çekinmemeliyiz. Ayrıca son yıllarda travmalarda etkili olan diğer terapi yöntemi Kabul ve Kararlılık terapisidir. Bu yöntem özetle kişinin hayat anlamı ve değerlerini belirleyip ona göre aksiyon alması sağlanmasına dayanır. Bu yöntem de etkilidir."

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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