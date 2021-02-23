Trafik kazası geçiren golfün efsanesi Tiger Woods hastaneye kaldırıldı

Açılışta talebi iki kez geri çevrilince sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi?

Japonya'dan bilinenleri unutturan korona araştırması! En büyük silahımız bile engel değil

Los Angeles Şerif Departmanı, golf efsanesi Tiger Woods'un ciddi bir trafik kazasına karıştığını ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

AMELİYATA ALINDI

Los Angelas'ta sabah gerçekleşen kazada arabasında yalnız olan Tiger Woods'un aracının ters döndüğü belirtildi. Araçtan ilk yardım görevlilerince çıkarılan ünlü golfçü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Menajeri Mark Steinberg, Tiger Woods'un şu anda ameliyata alındığını duyurdu. Woods'un bacaklarından yaralandığı bildiriliyor.

Ciddi kaza sonrası efsane sporcunun araçtan kesici alet yardımıyla çıkarıldığı öğrenildi.

Tiger Woods

TIGER WOODS KİMDİR?

Artık 30'lu yaşlarında olan Eldrick (Tiger) Woods 1996 yazında profesyonel golfe geçtiğinden beri parmak ısırtan bir kariyer yaptı.

45'i aşan PGA Tur olmak üzere 65'den fazla turnuva kazanan Woods 1997, 2001, 2002 ve 2005 Masters, 1999 ve 2000 PGA Şampiyonası, 2000 ve 2002 A.B.D Açık, 2000 ve 2005 Britanya Açık'ta kupa kaldırdı.

Woods 2001'de kazandığı 2. Masters ile birlikte 4 büyük profesyonel kupayı aynı anda elinde tutan ilk isim oldu. PGA Tur'da herkesten daha çok zaferi bulunan Tiger Woods para listesinde de tüm zamanların en çok kazanan oyuncusu.

2000'de 9'u PGA Tur olmak üzere 11 turnuva kazanan Tiger aynı zamanda David Duval ile birlikte Amerika Takımı ile birlikte Dünya Kupası'nı kazandı. Woods o sene 1999'da 6.616.585 Amerikan doları ile kırdığı para ödülü rekorunu da 9.188.321 Amerikan doları ile geliştirdi.

Tiger toplamda kazandığı para ödülünü 2005 ile birlikte PGA'de 55.770.760 Amerikan dolarına çıkartırken Dünya çapında kazandığı para ise tam 68.151.294 Amerikan doları oldu.

2000'de kazandığı 9 PGA Tur zaferi 1950'de Sam Snead'in kazandığı 11 zaferden beri elde edilen en büyük başarı olurken 1999'da da 8 PGA Tur zaferi elde etti ve 7.681.625 Amerikan doları kazandı.

Tiger'ın en önemli başarılarından biri 2000'de geldi. Tiger aynı sene 3 büyük turnuvayı kazanarak efsane golfçülerden Ben Hogan'ın 1953'de elde ettiği rekoru egale etti. Hogan aynı sene Masters, A.B.D Açık ve Britanya Açık'ı kazanmıştı. Tiger aynı zamanda PGA Şampiyonası'nı peş peşe kazanarak Denny Shute'un 1936-37'de kırdığı rekoru da egale etmeyi başardı.

Tiger Britanya Açık'ı kazanarak Grand Slam'leri toplayan en genç isim olurken toplamda da Hogan, Gene Sarazen, Gary Player ve Jack Nicklaus'un ardından bu başarıya imza atan 5. isim oldu.

Tiger aynı zamanda Masters'ın gelmiş geçmiş en genç şampiyonu oldu. 21 yaşından 3 ay 14 gün aldığında bu genç adam Masters kupasını havaya kaldırdı.

A.B.D Açık ve Masters zaferleri aynı zamanda rekor farklarla birlikte geldi. 15 ve 12 atış farkla kupalara uzanan Woods 138 yıllık rekorları da tarihe gömdü. 1862'de Old Tim Morris Britanya Açık'da zafere uzanırken 13 atışlık bir fark yapmıştı.

Tiger'dan önce PGA'e en iyi başlangıç yapan isim Horton Smith olmuştu. Smith 1929'da 21 yaşında 8 PGA zaferi kazanmış ve 1931'de ise 23 yaşındayken 15 kariyer zaferine ulamıştı. Woods 1999'da 8'i PGA toplam 11 zafer elde ederek 23 yaşındayken bir efsane olma yolunda ilerlediğini gösterdi. Nicklaus ile sürekli kıyaslanan Woods bunun da altından kalkmayı başardı. Nicklaus 1964'de 24 yaşındayken 12 PGA ve toplamda 17 kupa kazanmıştı ve 3 yıldır profesyonel golf oynuyordu.

Woods' un 6 profesyonel büyük kupa zaferi ve 3 A.B.D Amatör kupası O'nu 25 yaşında toplam 9 büyük kupa sahibi yaptı. Bu da aynı yaşlardayken Nicklaus'dan 3 büyük kupa daha fazla kazanmış olması anlamını taşıdı. Nicklaus'un 4 profesyonel büyük kupası ve 2 A.B.D Amatör kupası bulunuyordu.

Woods golf tarihinin en çarpıcı amatör istatistiklerini de elinde bulunduruyor. 6 USGA ulusal kupası kazanan Woods NCAA unvanı sahibi de oldu. Ve bunları yaparken henüz profesyonel olmamıştı. 27 Ağustos 1996'da pro olan Woods bu zamana kadar 3 kez peş peşe A.B.D Amatör kupası kazandı ve rekor olan 18 maçı peş peşe lider tamamladı.

A.B.D Gençler Şampiyonası'nı henüz 15 yaşındayken 1991'de kazanarak bu başarıya en genç yaşta ulaşan isim olan Woods 1994'de de A.B.D Amatör'ü 18 yaşında kazanarak yine bu başarıya ulaşan tarihteki en genç golfçü oldu.

A.B.D ordusundan emekli Teğmen Earl Woods'un oğlu olan Tiger'ın annesi ise Tayland kökenli Kultida. Tiger Woods'un Tiger takma adını almasının sebebi ise babasının Vietnamlı bir asker olan arkadaşı Vuong Dang Phong.

30 Aralık'da doğan Tiger Los Angeles'ın güney doğusunda olan Cypress, Kaliforniya'da büyüdü. 6 aylıkken babasının golf sopası ile yaptığı vuruşları saatlerce izleyen Woods henüz 2 yaşındayken Mike Douglas Show'a katıldı ve Bob Hope ile birlikte vuruş yaptı. 3 yaşında şaşırtıcı vuruşlar yapmaya başlayan Tiger 5 yaşında Golf Digest dergisinde yer buldu. Tiger Optimist Uluslararası Gençler turnuvasını tam 6 kez 8, 9, 12, 13, 14 ve 15 yaşlarında kazandı.

1992'de 16 yaşındayken ilk kez bir profesyonel turnuva olan Nissan Los Angeles Açık'da oynayan Woods 93'te ise 3 PGA Tur turnuvasında daha boy gösterdi.

1994'de Amerika'nın ünlü ve çok başarılı üniversitelerinden Stanford'a giren Tiger üniversite hayatı boyunca tam 10 turnuva kazandı. 1994'de Batı Amatör'ü kazanan Woods Amerika Takımı'nı Dünya Amatörler Şampiyonası'nda temsil etti ve 1995'de ise Galler'de Walker Kupası'nda oynadı.

1995'de ilk büyük kupalarını oynayan Woods Masters ve Britanya Açık'da oynadı ancak geçirdiği sakatlık sebebiyle A.B.D Açık'a katılamadı. 1996'da da 2 büyük turnuvada oynayan Woods ne kadar önemli bir golfçü olmaya başladığını her turnuvada sergilediği performansıyla gösterdi.

1991 ve 1992'de Golf Digest "Yılın Oyuncusu" seçilen Woods 1992 ve 1993'de Golf "Dünya'da Yılın Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. 1992'de "Yılın Amatör Oyuncusu" ödülünü alan Woods 1994'de ise "Dünya'da Yılın Golf Adamı" seçildi. Woods 1996'da ise "Fred Haskins ve Jack Nicklaus Yılın Üniversite Oyuncusu" ödüllerini aldı.

A.B.D Amatör ödülünü 3. kez peş peşe alan Woods kısa süre sonra ilk profesyonel turnuvasını Greater Milwaukee Açık'da oynadı. Sezonda sadece 7 turnuva geriye kaldığında para ödülü listesinde ilk 125'e girip PGA oyunu kartı alması gereken Woods tabii ki bunu başardı.

2 turnuva kazanan ve ilk 30'a giren Woods Şampiyonlar Turu'na katılmaya hak kazandı. Toplamda ise 790.594 Amerikan doları ile 25. oldu ve Dünya çapında ise 940.420 Amerikan doları kazandı.

1997'de sezon açılışının yapıldığı Mercedes Şampiyonası'nı kazanan Woods Masters ile birlikte 4 PGA kupası kaldırdı ve o zaman bir rekor olan 2.066.833 Amerikan doları ile Arnold Palmer Ödülü'ne sahip oldu ve Dünya çapında ise toplam 25 turnuvada tam 2.440.831 Amerikan doları kazandı.

Gelmiş geçmiş en hızlı şekilde Dünya'nın 1 numarası olmayı başaran Woods profesyonel olduktan tam 24 hafta sonra 15 Haziran 1997'de Dünya'nın zirvesine yerleşti. Woods böylece 21 yaşından 24 hafta aldığında gelmiş geçmiş en genç 1 numara oldu. Woods'dan önce bu başarıya ulaşan en genç isim 1986'da 29 yaşında 31 hafta alan Bernhard Langer olmuştu.

98'de de parlak bir yılı geride bırakan Woods 99'da muhteşem bir performansla ortalığı alt üst etti. PGA Şampiyonası dahil bir çok kupa kaldıran Woods tam 6.616.585 Amerikan doları kazandı ve en yakın rakibi ve yakın arkadaşı David Duval'a 2.974.679 Amerikan doları fark attı. Bu başarının kısaca açıklaması; Woods'un dağıtılan bütün para ödülünün %52'sini almasıydı.

99 ve 2000 ve 02'de kupaları müzesine taşımaya devam eden Woods 2002'de ise PGA'de 6.912.625 ve Dünya çapında 8.417.188 Amerikan doları kazanarak peş peşe 4ç yılda da en çok kazanan isim oldu.

CNN'in Dünyaca ünlü spor dergisi Sports Illustrated Woods'u 1996 ve 2000'de "Yılın Spor Adamı" seçerken Fransız L'Equipe 2000'de Woods'u "Şampiyonların Şampiyonu" onuruna layık gördü. Dünya'nın en saygın haber ajanslarından Associated Press ise Woods'u 1997. 1999 ve 2000'de "Yılın Erkek Sporcusu" olarak onurlandırdı.

Tiger Woods ve basketbolun efsanesi Michael Jordan bu ödülü 3'er kez kazanan ilk isimler oldu. 2000'de Dünya'nın en saygın haber ajanslarından bir diğer Reuters tarafından "Yılın Spor Adamı" seçilen Woods 1997'de ise Amerika'nın önde gelen spor kanalı ESPN tarafından "Yılın Erkek Sporcusu" ödülünü aldı. Laureus Spor Ödülleri'nden de bir seri yapan Woods bu saygın ödülü 1999 ve 2000'de kazanarak "Yılın Spor Adamı" seçildi.

PGA Tur'dan da 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, ve 2003'de "Yılın Sporcusu" ödüllerini alan Woods 30 yaşına gelmeden önce golfün yaşayan "efsanesi" olmayı başardı.