Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Oktay Taşçı idaresindeki 63 N 2796 plakalı otomobil, Kale
Mahallesi'ndeki Cumhuriyet ve Şair İbrahim Rafet caddeleri kavşağında, Sidar Can Sarıkaya
'nın kullandığı 63 LP 206 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı ise caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.