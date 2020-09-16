Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay'ın Antakya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü önce bir otomobile çarptı, ardından da bir markete ait asma ağacına çarparak durabildi.

Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Hatay'ın Antakya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü önce bir otomobile çarptı, ardından da bir markete ait asma ağacına çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, üzerine gelen otomobili korna sesleri sayesinde fark eden market sahibi ölümden kıl payı kurtuldu.

Kaza, ilçeye bağlı Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 31 MA 7705 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce karşıdan gelen otomobile çarptı ardından da yol kenarında bulunan bir marketin asma ağacına çarparak durabildi. Kazada çarpmanın şiddetiyle yaralanan Suriye uyruklu sürücü hastaneye kaldırıldı.

Diğer yandan, marketin güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde, aracın üstüne geldiğini korna sesleri sayesinde fark eden market sahibi ölümden kıl payı kurtuldu. - HATAY

Antakya, Market, Hatay, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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