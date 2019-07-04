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Trafik kazası güvenlik kamerasında

1 saat önce

Malatya'da freni boşalan kamyonetin otomobile çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Malatya'da freni boşalan kamyonetin otomobile çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde freni boşalan Murat Çavdar yönetimindeki 44 FR 123 plakalı patates yüklü kamyonetin, Yılmaz Arslan'ın kullandığı 34 JD 6079 plakalı otomobile çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde Arslan'ın park halindeki aracını hareket ettirmesi ve yola çıktıktan kısa süre sonra kamyonetle çarpışması, devrilen kamyonetteki sürücünün camdan fırlaması ve aracın iki yayaya çarpması yer alıyor.
Kayıtların devamında kazanın ardından çevredekilerin yardım için kazazedelerin yanına geldiği görülüyor.
Kazada yaralanan sürücülerle otomobilde bulunan Filiz ve Gülseda Arslan ile yoldan geçen Mustafa Erdemir ve Ömer Canpolat, kentteki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.
Trafik kazası güvenlik kamerasında
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:33 Kaynak: AA
Yılmaz Arslan, Malatya, Merkez, Güncel
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