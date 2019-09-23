Trafik kazası güvenlik kamerasında

Görüntülerde, dönüş yapmak isteyen minibüs ile motosikletin çarpıştığı anlarda, kask takmadığı görülen motosiklet sürücünün kafasını minibüsün camına çarpması yer alıyor.

Öte yandan, kaza anı olay yeri yakınlarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan Duran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, yüzünde kesikler, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Onur Duran'ın (19) kullandığı 48 SH 445 plakalı motosiklet ile Fedai Çetin yönetimindeki 48 S 0405 plakalı servis minibüsü, Siteler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, motosiklet ile servis minibüsünün çarpışması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada, motosiklet sürüsücü yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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