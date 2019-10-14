Son Dakika Haberleri: Trafik kazası için rapor tutan sigortacıya otomobil çarptı
Son Dakika Güncel Trafik kazası için rapor tutan sigortacıya otomobil çarptı

Trafik kazası için rapor tutan sigortacıya otomobil çarptı

2 dakika önce

Karaman'da bir sigortacı hasarlı kazada fotoğraf çektiği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Trafik kazası için rapor tutan sigortacıya otomobil çarptı, System.String[]

Karaman'da bir sigortacı hasarlı kazada fotoğraf çektiği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman - Kılbasan kara yolunun 2. kilometresinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kamyonet çarpıştı.

Olay yerine çağrılan sigortacı Selim Deveci, rapor tutmak için fotoğraf çekmeye başladı.

Bu sırada Mustafa Camcı idaresindeki 70 AAF 316 plakalı otomobil Deveci'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Deveci, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Deveci'yi çarptıktan sonra kaçan otomobil sürücüsü ise bir süre sonra kaza yerine geldi.

Sürücü Camcı polislere, "Bir vatandaş yolun ortasında duruyordu. Frene bastım ama duramadım ve ona çarptım. Olay yeri çok kalabalık olduğu için beni dövecekler sandım. Koktuğum için Kılbasan köyündeki evime gittim. Daha sonra jandarmayı aradım ve olay yerine tekrar geldim." dedi.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:21 Kaynak: AA
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