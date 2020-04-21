Trafik kazası ihbarıyla çağrılan jandarmaya meşaleli sürpriz - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde "trafik kazası var" diye ihbarda bulunan muhtar ve mahalleliler, olay yerine gelen jandarmayı meşalelerle karşılayıp alkışlar eşliğinde çiçek vererek, görevlerinde başarılar diledi.



Antalya'nın Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi Muhtarı İbrahim Görgülü ve mahalle halkı, İncekum Jandarma Karakolunu arayıp "mahallemizde trafik kazası var" diye ihbarda bulundu. Seri şekilde olay yerine gelen jandarma ekibi meşalelerle karşılandı. Jandarma ekiplerinin şaşkınlığı yüzlerinden okunurken jandarmaya alkışlar eşliğinde çiçek veren vatandaşlar, 24 saat görev başında oldukları için teşekkür etti. Jandarma ekipleri de Muhtar Görgülü ve mahalle halkına böyle güzel bir sürpriz yaptıkları için teşekkür etti. - ANTALYA