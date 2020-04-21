Trafik kazası ihbarıyla çağrılan jandarmaya meşaleli sürpriz - Son Dakika

Trafik kazası ihbarıyla çağrılan jandarmaya meşaleli sürpriz

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde "trafik kazası var" diye ihbarda bulunan muhtar ve mahalleliler, olay yerine gelen jandarmayı meşalelerle karşılayıp alkışlar eşliğinde çiçek vererek, görevlerinde başarılar dilediler.

Antalya'nın Alanya ilçesi Avsallar mahallesinde mahalle muhtarı İbrahim Görgülü ve mahalle halkı İncekum Jandarma Karakolunu arayıp "mahallemizde trafik kazası var" diye ihbarda bulundu. Seri şekilde olay yerine gelen jandarma ekibi meşalelerle karşılandı. Gördüğü manzara karşısında jandarma ekiplerinin şaşkınlığı yüzlerinden okundu. Jandarmaya alkışlar eşliğinde çiçek veren vatandaşlar, 24 saat görev başında oldukları için kendilerine teşekkür ettiler.

Jandarma ekipleri de Avsallar mahalle muhtarı Görgülü ve mahalle halkına böyle güzel bir sürpriz yaptıkları için teşekkür etti.