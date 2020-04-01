Trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı - Son Dakika

İzmir yönünden gelen minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra ters yöne döndü. Kazanın hasarla sonuçlandığı öğrenildi.

Çanakkale 'de bir trafik kazası, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

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