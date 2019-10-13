Son Dakika Haberleri: Trafik kazası mobese kamerasına yansıdı
Son Dakika Yerel Trafik kazası mobese kamerasına yansıdı

Trafik kazası mobese kamerasına yansıdı

58 dakika önce

Trafik kazası mobese kamerasına yansıdıIĞDIR - Iğdır'da meydana gelen trafik kazası, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Elektronik Sistem kamerasına yansıdı.

Trafik kazası mobese kamerasına yansıdı

IĞDIR - Iğdır'da meydana gelen trafik kazası, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Elektronik Sistem kamerasına yansıdı.

Kaza, Iğdır merkez Yaycı köyü yakınlarında meydana geldi. Iğdır-Tuzluca Karayolu Yaycı köyü yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen sürücü, Tuzluca istikametine seyir halinde olan aracı görmeyince kaza kaçınılmaz oldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan araç çarpışmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan su kanalına savruldu. Yaşanan kaza anları MOBESE kamerasına yansıdı.

Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik kazası mobese kamerasına yansıdı

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 10:16 Kaynak: İHA
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