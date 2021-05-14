Trafik kazası sonrası çıkan kavgaya 3 gözaltı (3) - Son Dakika

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği, Bozyazı ilçesinde hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgayla ilgili, olayın trafik kazası nedeniyle yaşandığını ancak bazı sosyal medya hesaplarında bu durumun çarpıtıldığı açıkladı. Valilik, açıklamasında, "Mersin ili Bozyazı içesi Gözsüzce Mahallesi Sırtlan mevkiinde D-400 karayolu üzerinde 13 Mayıs 2021 günü saat 16.00 sıralarında Kuzey Irak'ın Erbil şehrinden yola çıkarak Antalya'ya gitmekte olan Irak vatandaşı bir ailenin içinde bulunduğu araç ile Bozyazı nüfusuna kayıtlı üç vatandaşımızın içinde bulunduğu araç maddi hasarlı trafik kazasına karışmışlardır. Kaza sonrası taraflar arasında başlayan sözlü tartışma yaralamalı kavgaya dönüşmüş ve Irak vatandaşı araç sürücüsü diğer araçta bulunan şahıslarca darp edilmiştir. Olay trafik kazası nedeniyle yaşanmış olup bazı sosyal medya hesaplarında çarpıtılarak yapılan paylaşımlar asılsız olup tamamen adli bir olaydır. Olay ile ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alınmış olup adli süreç devam etmektedir. Irak vatandaşı M.M.K isimli şahıs Anamur Devlet Hastanesi'nde tamamlanan tedavinin ardından 14 Mayıs 2021 tarihinde taburcu edilmiştir. Büyük bir üzüntü duyduğumuz olayda yaralanan Iraklı şahıs ve ailesi ilçemizde bizim misafirimizdir" denildi.