Üye Girişi
Trafik kazası sonrası savcıyı darp eden şüphelilere 25'er yıl hapis istemiyle dava - Son Dakika

Trafik kazası sonrası savcıyı darp eden şüphelilere 25'er yıl hapis istemiyle dava

20.12.2021 11:39
Trafik kazası sonrası savcıyı darp eden şüphelilere 25'er yıl hapis istemiyle dava

MALTEPE'de 12 Aralık'ta trafik kazasına karıştıkları Cumhuriyet Savcısı M.G.'yi darp ettiği, hakaretlerde bulunduğu, otomobiline tekme attığı ve otomobilinden inmesine izin vermediği iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan 25 yıl 10'ar ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MALTEPE'de 12 Aralık'ta trafik kazasına karıştıkları Cumhuriyet Savcısı M.G.'yi darp ettiği, hakaretlerde bulunduğu, otomobiline tekme attığı ve otomobilinden inmesine izin vermediği iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan 25 yıl 10'ar ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Savcı M.G.'nin "Vurmayın ben Cumhuriyet Savcısıyım sakin olun dediği, şüphelilerin de "Kim olursan ol öldürürüz seni" diyerek tehdit ve küfür ettiği anlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki M.G.'nin 12 Aralık 2021 günü Maltepe'de otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada Suat Akkaya'nın kullandığı otomobilin aynasına çarptığı anlatıldı.

'KİM OLURSAN OL ÖLDÜRÜRÜZ SENİ'

Müşteki M.G.'nin otomobilini sağa çekerek durduğu, şüpheliler Çetin Akgün ve Suat Akkaya'nın otomobil içerisinde bekleyen M.G.'nin yanına gelerek şüpheli Akkaya'nın 'Bana yol verecektin' dediği ve müşteki M.G.'nin de 'Hızlı gelen sensin aracıma çarpan sensin' dediği belirtildi. Bunun üzerine şüphelilerin müştekiye saldırıp birlikte darp etmeye ve otomobilini tekmeleyip zarar vermeye başladıkları anlatılan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı olan M.G.'nin "Vurmayın ben Cumhuriyet Savcısıyım sakin olun" dediği şüphelilerin de "Kim olursan ol öldürürüz seni" diyerek tehdit edip küfür ettikleri anlatıldı.

SAVCI SİLAHI OLDUĞUNU SÖYLEYİNCE BIRAKTILARŞüphelilerin saldırısını sürdürdüğü, otomobilinden inmek isteyen Savcı M.G.'ye izin vermeyip alıkoydukları ve darp etmeye devam ettikleri ifade edilen iddianamede, müşteki M.G.'nin silahı olduğunu söylemesi üzerine şüphelilerden birinin elini beline doğru götürüp otomobilin başından uzaklaştıkları kaydedildi. Böylelikle M.G.'nin otomobilinden inebildiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı fakat kişinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralanmadığı kaydedildi. Müşteki M.G.'nin vücuduna hayat fonksiyonlarını hafif derecede etkileyecek kırık olduğu da hatırlatıldı.

5 AYRI SUÇTAN 25'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİİddianamede şüpheliler Çetin Akgün ve Suat Akkaya'nın "Yüzde sabit iz bırakacak şekilde kasten yaralama", "Tehdit", "Birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Mala zarar verme"  ve "Hakaret" suçlarından 6 yıl 7 ay 15'er günden 25 yıl 10'ar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tutuklu şüpheliler önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet, Maltepe, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trafik kazası sonrası savcıyı darp eden şüphelilere 25'er yıl hapis istemiyle dava - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:37 Brüksel Havayolları çalışanları grev yaptı! Seferlerin yarısı iptal oldu
11:22 Türkiye ekonomisi hakkında "Gerekirse simit yenecek" yorumunu yapan Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor
11:19 Fenerbahçeli Alişan'dan daha önce görülmemiş sitem dolu sözler: Sayenizde bu da oldu
11:14 Asgari ücretteki artış, diğer çalışanların maaşlarını nasıl etkileyecek?
10:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için talimatı verdi! İşte masadaki zam oranları
10:55 Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu
10:53 Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim
10:50 Sarıkaya'nın tokat attığı kameramandan yeni açıklama: ''Gel yemek ısmarlayayım'' dedi, telefonu kapattım
10:49 Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme
10:47 Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı
Brüksel Havayolları çalışanları grev yaptı! Seferlerin yarısı iptal oldu Brüksel Havayolları çalışanları grev yaptı! Seferlerin yarısı iptal oldu         
11:37
Her satırı iğrenç! İnternetten tanıştığı evli kadınların çırılçıplak fotoğraflarını çekti Her satırı iğrenç! İnternetten tanıştığı evli kadınların çırılçıplak fotoğraflarını çekti         
11:07
Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim         
10:53
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı         
10:21
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Giresun'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı Giresun'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı         
08:06
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 11:46:20. #1.11#
SON DAKİKA: Trafik kazası sonrası savcıyı darp eden şüphelilere 25'er yıl hapis istemiyle dava - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement