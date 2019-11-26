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TRAFİK KAZASI SONRASI SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ: 1 YARALI 2 GÖZALTI

6 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHAÇekmeköy'de hasarlı trafik kazası sonrası tartışma çıktı.

TRAFİK KAZASI SONRASI SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ: 1 YARALI 2 GÖZALTI, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Çekmeköy'de hasarlı trafik kazası sonrası tartışma çıktı. Taraflardan birinin yakını elindeki silahla ateş etti. Olayda 1 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil arasında hasarlı trafik kazası yaşandı. Kaza tespit tutanağı yazıldığı esnada taraflar arasında tartışma çıktı. O sırada kazaya karışan bir araç sahibinin yakınları olay yerine geldi. Yakınlardan biri yanında getirdiği silahla ateş etti. Olayda İlkay Ç. adlı bir kişi bacağından yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.  İlkay Ç. olay yerine gelen ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan şüpheli C.K ve T.E'yi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yaşanan olaya ilişkin incelemeleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerindeki kalabalık

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yerindeki ambulans

-Genel ve detay


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:34 Kaynak: DHA
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