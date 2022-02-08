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Trafik kazası sonrası yaralanan genç kız yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Trafik kazası sonrası yaralanan genç kız yaşam savaşını kaybetti

08.02.2022 15:49
Trafik kazası sonrası yaralanan genç kız yaşam savaşını kaybetti

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımda tedavi gören İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Tuncer'in kızı Kübra Tuncer hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımda tedavi gören İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Tuncer'in kızı Kübra Tuncer hayatını kaybetti. Tuncer'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Afyonkarahisar'da geçirdiği trafik kazası sonrası Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören Kübra Tuncer yaşam savaşını kaybetti. İki gün tedavi gördükten sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden genç kız, bugün öğle namazına müteakip Paşa Camii'nde kılınan cenaze mazının ardından Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyünde toprağa verildi.

Şube müdürünün diğer oğlu yoğun bakımda

Kaza geçtiğimiz pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Gökcen (22) idaresindeki 35 AY 4214 plakalı otomobil, kent merkezi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde Musab Tuncer yönetimindeki 03 ADJ 048 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Musab Tuncer ve araçta yolcu olarak bulunan Kübra Tuncer ile 35 AY 4214 plakalı otomobilde bulunan Kübra Gökcen yaralanmıştı.

Ayrıca kazada yaralanan Milli Eğitim Şube Müdürü'nün oğlu Musap Tuncer'in ise tedavisi sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Trafik kazası sonrası yaralanan genç kız yaşam savaşını kaybetti

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milli eğitim bakanlığı, Araştırma Hastanesi, Karahisar, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazası sonrası yaralanan genç kız yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika


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