Üye Girişi
Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sporcunun anısına yelken açtılar - Son Dakika

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sporcunun anısına yelken açtılar

04.09.2021 23:29
Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sporcunun anısına yelken açtılar, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu 10 yaşında hayatını kaybeden Ada Uz, düzenlenen yelken yarışlarıyla anıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu 10 yaşında hayatını kaybeden Ada Uz, düzenlenen yelken yarışlarıyla anıldı.

Türkiye Yelken Federasyonunca Turgutreis Yelken Kulübünün ev sahipliğinde, "Zafer Kupası ve Ada Uz Yelken Yarışları" gerçekleştirildi. Akyarlar Mahallesi açıklarında, laser, optimist ve rüzgar sörfünde Techno 293 sınıfında düzenlenen yarışlara 10 kulüpten 164 sporcu katıldı.

Sporcuların dalgalarla ve birbirleri ile mücadelesinde renkli görüntüler oluştu. Yarışların tamamlanmasının ardından Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve TYF Muğla Temsilcisi Serdar Kayhan'ın da katıldığı törende, farklı kategorilerde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ada Uz anısına, sahilde kurulan lokma tezgahında döktürülen lokmalar, sporculara ve vatandaşlara ikram edildi.

Yarışları izleyen ve törene katılan Anne Oya Uz, AA muhabirine, anne ve baba olarak evlat kaybının çok acı olduğunu söyledi.

Oğlunu kaybettiğinde Bodrum'daki vatandaşların da üzüldüğünü anımsatan Uz, "Çalışkan, başarılı, yelken sporcusu, akıllı, dünyayı seven bir çocuktu. Hepsinden önemlisi bir çocuktu, evlattı. Onu kaybetmek çok üzücüydü. Fakat ardından çeşitli organizasyonlarla adını zikrederken, trafik farkındalığına dikkati çekmeye karar verdik." dedi.

Anlık davranışlar ya da dikkatsizliklerin istenmeyen sonuçlara neden olabildiğini işaret eden Uz, "Hiçbir şey bir candan daha kıymetli, önemli değildir. Bir yere yetişiyor olmanız, yapacağınız neyse hiçbiri bir candan önemli değildir. Bu yüzden trafikte araç kullanırken beni hatırlayın, Ada'yı hatırlayın, aracınızı biraz daha dikkatli kullanın."diye konuştu.

Ada Uz anısına yarışların geleneksel hale geldiğini belirten baba Ömer Uz da "Ada Uz anısına yapılabilecek, onu anmanın en güzel yollarından birinin bu olduğunu düşünüyorum. Organizasyonda emeği geçenlere ve yarışmacılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

??Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde 5 Haziran 2016'da, evlerinin önünden karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ilkokul öğrencisi yelken sporcusu Ada Uz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Turgutreis, Yelken, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sporcunun anısına yelken açtılar - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadrosu iyice güçsüzleşen Kanal D'nin yıllanmış dizisi Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer 00:02 Kadrosu iyice güçsüzleşen Kanal D'nin yıllanmış dizisi Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer 23:17 "Bizi niye verem ettin!" diyen Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'i çok sert eleştirdi Asansörün altında kalan yaşlı kadın, feci şekilde can verdi 22:55 Asansörün altında kalan yaşlı kadın, feci şekilde can verdi
1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi 22:26 1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi Anketlerin yükselen partisi İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 45 kişi daha partiyle ilişkisini kesti 22:01 Anketlerin yükselen partisi İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 45 kişi daha partiyle ilişkisini kesti Ceylan'ın büyük değişimi! 47 yaşındaki şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekiyor 20:32 Ceylan'ın büyük değişimi! 47 yaşındaki şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekiyor
Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı 19:18 Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı 16:47 Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı

Son Dakika Haberleri
18:52 Son Dakika: Fenerbahçe orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile görüşmelere başladı! Yarın İstanbul'da olacak
18:37 Galatasaray, Leo Ortiziçin transferi için görüşmelere başladı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorusuna cılız sesle cevap veren salondakilere sitem
17:47 Ukrayna asıllı 42 yaşındaki iş kadını Asonova Acahoba, estetik operasyonu sonrası hayatını kaybetti
17:46 Teknik direktör Yılmaz Vural maç sonrası Balotelli'nin yaptıklarını açıkladı: İki çok şeker hanım ve puro
17:43 Kurtlar, 30 küçükbaş hayvanı öldürdü
17:31 Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti
17:17 Rayo Vallecano'ya imza atan Radamel Falcao'dan çarpıcı sözler: İnsanlara yalan söylüyorlar
17:08 Göbeği gözden kaçmadı! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima'yla ilgili hamile iddiası geldi
16:48 Pjanic'e doğum yerini soran doktor, "Tuzla" cevabı alınca eğlenceli anlar yaşandı
Cebelitarık'a ilk yarı da gol atamayan sayılı takımlardan biri olduk! San Marino'yla aynı listedeyiz Cebelitarık'a ilk yarı da gol atamayan sayılı takımlardan biri olduk! San Marino'yla aynı listedeyiz         
00:07
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti         
23:34
İYİ Parti lideri Akşener'den İYİ Parti lideri Akşener'den "Sen gezicilerle berabersin" diyen Erdoğan'a yanıt: Milletimle beraberim         
23:00
"Size güzel haberler vereceğim" diyen Kılıçdaroğlu, gençlere 6 vaatte bulundu         
22:52
Cebelitarık kalecisi kariyerinde ilk kez Enes'in penaltısını kurtardı! Taraftarlar, Şenol Güneş'e fena patladı Cebelitarık kalecisi kariyerinde ilk kez Enes'in penaltısını kurtardı! Taraftarlar, Şenol Güneş'e fena patladı         
22:21
Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası olay paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası olay paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler         
21:30
Son Dakika: Türkiye'de 4 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi         
20:00
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Eski bakanlar ihbar etti! Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddiaları için soruşturma açıldı Eski bakanlar ihbar etti! Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddiaları için soruşturma açıldı         
16:25
Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü         
15:59
Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi. Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi.         
14:47
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak         
13:08
Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.         
12:18
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır         
10:09
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 00:18:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sporcunun anısına yelken açtılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement