Trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de görev dönüşü geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun cenazesi, memleketi Muğla'da toprağa verildi.

Eskişehir'de görev dönüşü geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun cenazesi, memleketi Muğla'da toprağa verildi.

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Şehit Kuloğlu'nun cenazesi, Menteşe ilçesinde bulunan Şeyh Muslihittin Camisi'ne getirildi.

Törende şehit Kuloğlu'nun eşi Yıldız ile oğlu Doğukan ayakta durmakta güçlük çekti. Polis yeleği giyen Doğukan, babasını selam vererek, uğurladı.

Şehit polisin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Muğla Şehir Yeni Mezarlığındaki Şehitliğe defnedildi.

Törene, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kanan Topçu, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, emniyet ve jandarma personeli, siyasi patilerin temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kablo hırsızlığı ihbarı üzerine önceki gün Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giden polis memuru Mustafa Aşan idaresindeki ekip aracı, dönüşte Gazi Paşa Mahallesi Sarıcakaya Caddesi'nde yol kenarındaki bankete çarpıp devrilmişti. Kazada yaralanan sürücü Aşan ile aynı araçta bulunan meslektaşı Cengiz Kuloğlu çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 28 yıllık polis memuru Cengiz Kuloğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Eskişehir, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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