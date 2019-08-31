Son Dakika Haberleri: Trafik kazasına giden kurtarma ekibi kaza yaptı
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Trafik kazasına giden kurtarma ekibi kaza yaptı

3 saat önce

Adana'da trafik kazasına müdahale etmek için giden kurtarma ekiplerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Adana'da trafik kazasına müdahale etmek için giden kurtarma ekiplerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 ETS 91 plakalı CANKUR görevlilerini taşıyan minibüs, merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki kavşakta Ferhat Suren'in kullandığı 06 DT 7425 kamyonet ile çarpıştı.

Savrulan minibüs, kavşakta çiçek dikmek için görevli getiren park halindeki Adana Büyükşehir Belediyesine ait minibüse çarparak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:25 Kaynak: AA
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