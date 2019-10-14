Son Dakika Haberleri: Trafik kazasına karışan aracın mağazaya girme anları kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazasına karışan aracın mağazaya girme anları kamerada

Trafik kazasına karışan aracın mağazaya girme anları kamerada

1 saat önce

Ankara'da iki aracın çarpıştığı kazada, otomobillerden biri kozmetik mağazasına girdi.

Trafik kazasına karışan aracın mağazaya girme anları kamerada, System.String[]

Ankara'da iki aracın çarpıştığı kazada, otomobillerden biri kozmetik mağazasına girdi. Mağazaya giren araçtaki bir kişi yaralandı.


Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde Naci Çakır Mahallesi Dikmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlker Caddesinde üzerinden Dikmen Caddesi istikametine seyreden Sibel G. yönetimindeki 06 UF 641 plakalı otomobil ile Dikmen Caddesi üzerinde Kızılay istikametine seyreden Ozan D. kontrolündeki 35 JK 173 plakalı araç, İlker Caddesi ile Dikmen Caddesi kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de farklı yönlere savruldu. Ozan D. yönetimindeki araç karşı şeride geçerek park halindeki bir araca çarparak dururken, Sibel G. kontrolündeki otomobil ise caddede bulunan bir kozmetik mağazasına girdikten sonra durabildi. Kazada, mağazaya giren araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise kazaya ilişkin çalışma başlattı.


Yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.


Kaza anı güvenlik kamerasında


Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:31 Kaynak: İHA
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