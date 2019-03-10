Trafik Kazasında 1 Kişi Öldü, 2' Si Ağır 4 Yaralı
57 dakika önce
Burdur-Fethiye Karayolu 12 Km de Çendik mevkiinde Hüsnü Ergene yönetimindeki 35 AFL 540 plakalı hususi otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Burdur- Fethiye
Karayolu 12 Km de Çendik mevkiinde Hüsnü Ergene
yönetimindeki 35 AFL 540 plakalı hususi otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada araç şoförü Ergene hayatını kaybederken aynı araçta bulunan İbrahim Atabil(23),Volkan Aykut(24), Veli Uygun(26),Hakan Aykut(24) yaralandı. İbrahim Atabil ve Volkan Aykut'un ağır yaralı olduğu öğrenilirken kaza yerine çok sayıda ambulans ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Şoför Hüsnü Ergene'nin (20) cenazesi Burdur Devlet Hastanesi
morguna kaldırılırken, yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası acil serviste tedavi altına alındı. - BURDUR
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:49 Kaynak: İHA
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