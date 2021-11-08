Trafik kazasında 1 motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerine Samsun Valiliği karşısında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ulutaş'ın (42) kullandığı 55 AHR 79 plakalı motosiklet, aniden duran önündeki otomobile sürterek yola savruldu. Kaza sonucu yaralanan Mehmet Ulutaş, çevredeki vatandaşların yardımıyla yolun kenarındaki yeşil alana taşındı. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın bir görgü tanığı, "Motosikletle seyir halinde olan kişi otomobile vurdu. Yavaştı ve kaskı da vardı. O yüzden fazla yaralanmadı. Elinde, ayağında, göğsünde ve boynunda yaralar meydana geldi. İlk görünüşe göre hayati tehlikesi yoktu. Bence arabada da suç vardı. Birden durunca, motosikletli sürücü de ona çarpmak zorunda kaldı" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN