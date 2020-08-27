Trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan Aleyna S. ile 2 polis memuru, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Atatürk Caddesi 'nde Aleyna S'nin kullandığı (19) 35 KB 4715 plakalı otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen ve polisleri taşıyan minibüs ile çarpıştı.

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