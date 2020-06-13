Trafik kazasında 3 kişi yaralandı - BURSA - Son Dakika

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada sürücüler ve otomobilde bulunan Ömer Abbas Gökçe (21) yaralandı.

Orhangazi- İznik kara yolunun Keramet mevkisinde, Osman Karataş (61) yönetimindeki 16 ZS 988 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ömer Kağan Kaymaz (21) yönetimindeki 16 AIR 329 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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